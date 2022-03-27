عمرو أديب: لما نلاقي صناديق خليجية جاية تستثمر في مصر يقولوا البلد بتتباع.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن المصريين لديهم العديد من القناعات تكونت خلال الفترات الماضية لا يمكن تغيرها ، مؤكدا انه لا يجب التحرك عكس حركة العالم .

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم ينجح بها من يستطيع ويقدر أن يجلب الاستثمار إلي بلدة ، مؤكدا أن أي شخص لدية بعض الأموال يقوم الأن بشراء شهادة الـ 18% وهذه فعلا الدول .

وأوضح أديب ، إن هناك صناديق سيادية العربية قادمة للشراء والاستثمار في مصر واجهة الكثير من الأقاويل ومناه " انتوا بتبيعوا البلد انتوا بتبيعوا مصر " .



وتابع : إن مصر ليست بدعة ومصر مثل بقية الدول الأخرى ويجب علي الجميع أن يبحث ويعرف ماذا يفعل العالم .