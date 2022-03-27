استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس "كورونا" في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم السبت، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و838 ألفا و849 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 64 ألفا و895 حالة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 76 ألفا و749 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 630 حالة.

وفي إيران، سجلت السلطات الصحية 1382 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 54 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 7 ملايين و148 ألفا و789 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 139 ألفا و971 حالة وفاة.

وفي إندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و189 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 107 حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 5 ملايين و995 ألفا و876 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 154 ألفا و570 حالة وفاة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 1274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 7 وفيات جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 551 ألفا و67 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 2436 حالة.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 2888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى 955 ألفا و473 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات إلى 6 آلاف و471 حالة.

وفي كرواتيا، سجلت وزارة الصحة 1587 إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و93 ألفا و98 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و509 حالة.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1404 إصابة جديدة و11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 958 ألفا و492 حالة إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 6778 حالة وفاة.

وفي الفلبين، سجلت وزارة الصحة 437 إصابة جديدة و53 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و676 ألفا و665 حالة إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 58 ألفا و884 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، سجلت السلطات الصحية 65 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و951 ألفا و239 حالة إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات ثابتة عند 29 ألفا و118 حالة وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1333 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و132 ألفا و398 حالة والوفيات إلى 36 ألفا و425 حالة .

وفي قيرغيزستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و868 حالة والوفيات إلى 2983 حالة .

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6434 إصابة جديدة بفيروس كورونا وسبع وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و67 ألفا و157 حالة والوفيات إلى 1246.

وفي الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4110 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و893 ألفا و398 حالة والوفيات إلى 5583 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8841 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و120 ألفا و470 حالة والوفيات إلى 7101 حالة.

وفي كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 323 ألفا و365 حالة والوفيات إلى 5647 حالة.

وفي اليونان سجلت السلطات الصحة 16 ألفًا و 558 إصابة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 2 مليون و916 ألفا و892 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و216 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 957 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و86 ألفًا و361 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات 8509 حالات وفاة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس

وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 292 إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 660 ألفًا و 151 حالة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

وفي بروناي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 130 ألفا و611 إصابة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 91 حالة عقب تسجيل حالة وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 978 ألفا و239 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و951 حالة.

وأبلغت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا عن حالتين وفاة واحدة، و1497 إصابة جديدة، ترتفع بها حصيلة الوفيات المسجلة حتى اليوم إلى 99 ألفا و965 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 3 ملايين و712 ألفًا و263 إصابة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 1693 إصابة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة حتى الآن إلى مليون و967 ألفا و771 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و746 حالة وفاة.

وسجلت هولندا 28 ألفا و145 إصابة ووفاة 20 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 728 ألفا و860 مصابا والوفيات إلى 21 ألفا و891 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 118 حالة وفاة، و73 ألفا و357 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 158 ألفا و700 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 14 مليون و304 آلاف و111 شخص.

كما أفادت سلطات الصحة الفرنسية بوفاة 67 شخص وإصابة 139 ألفا و517 آخرين بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 141 ألفا و631 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 24 مليون و919 ألفا و399 إصابة.

وأبلغت سلطات الصحة البرازيلية عن 196 حالة وفاة، و29 ألفا و922 إصابة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 658 ألفا و762، وإجمالي الإصابات 29 مليون و832 ألفا و179 إصابة.

بينما في تشيلي، سجلت وزارة الصحة 76 حالة وفاة، و7 آلاف و448 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 56 ألفا و298 حالة، والإصابات إلى 3 ملايين و443 ألفا و18 إصابة.

