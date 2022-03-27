تعرف على تطور وقدرات الطائرات المسيرة الإيرانية.. اللواء سمير فرج يشرح.. فيديو

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ، إن الطائرات المسيرة التي تعمل بدون طيار كانت تتطير علي وش الأرض بـ 10 أو 20 مترا وسيتم إرسالها ألي الجبال والوديان وهذا في الماضي .

وأضاف سمير فرج خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أن ايران كانت تمتلك الطائرات المسيرة بدون طيار من الجيل الأول وامتلك طائرات "كمان" القاذفة وهي مسيرة أيضا وطائرة تسمي تلاش 1 وتتميز بسرعة 120 كيلو في الساعة .

وأوضح سمير فرج ، أن ايران تمتلك أيضا طائرة مسيرة تسمي مهاجر 1 وتحتوي علي صاروخ ارض جو وتطير لـ 7 ساعات ، مؤكدا أن ايران طورة هذه الطائرات عن طريق مهندسين من كوريا الشمالية حتي وصلوا إلي طائرات مسيرة مطورة تسمي أبابيل 1،2،3 ومزودة بأحدث تقنيات الاستطلاع والقذف .