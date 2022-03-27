انطلاق البطولة العربية للناشئين في مجال رياضة القوس والسهم في نواكشوط

انطلقت مساء السبت في العاصمة الموريتانية نواكشوط النسخة الثانية من البطلة العربية للناشئين رياضة القوس والسهم.

وذكرت وزارة الرياضة الموريتانية ان هذه البطولة هي اول بطولة عربية تحتضنها موريتانيا في مجال هذه الرياضة العربية العريقة.

وأضافت أن منافساتها ستتواصل حتى الخميس المقبل بمشاركة سبعة فرق تمثل بالاضافة الى موريتانيا كلا من السعودية والمغرب وليبيا والعراق والامارات وسوريا.

وشارك في حفل افتتاح البطولة مسؤولون موريتانيون ودبلوماسيون عرب اضافة إلى نائب رئيس الاتحاد العربي لرياضة القوس والسهم عادل رجاء والأمين العام للاتحاد العربي لرياضة القوس والسهم سعد أحمد محمود المشهداني.