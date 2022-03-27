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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه اليوم

صدى البلد

تطرح وزارة المالية اليوم الأحد أجلي خزانة من عطاءات 91 و 273 يوما؛ بقيمة إجمالية تبلغ 11مليار جنيه.


وبحسب ما أعلنه تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن عمليات طرح أذون الخزانة بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة عن طريق البنوك والمؤسسات المالية.

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قال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ 2.5مليار جنيه و أجل273 يوما بـ 8.5 مليار جنيه.

وخلال الأسبوع الجاري تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة المالية في الاقتراض بأدوات الدين العام من البنوك والمؤسسات التمويلية المحلية بقيمة 32.75 مليار جنيه على مدار 3 عطاءات دورية، بعد أن تم رصد35.5مليار جنيه في الأسبوع الماضي كمبلغ للاقتراض.

ومع طرح أجلي خزانة بـ 11 مليار جنيه اليوم الأحد، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 21.75مليار جنيه، خلال يومي الإثنين والخميس من الأسبوع الجاري

 

اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه منها 410 مليار جنيه في صورة أذون خزانة177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و 222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

 

Finance Real Esteat وزارة المالية اخبار مصر الموازنة العامة الفجوة التمويلية أذون خزانة

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