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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بريطانية عمرها 14 عاما تكتشف أنها حامل في الشهر الثامن

الأم وابنتها والحفيد
الأم وابنتها والحفيد

“أصغر جدة” حصلت سيدة بريطانية على هذا اللقب بعدما انجبت ابنتها وهي في الرابعة عشر من عمرها ابنها الأول، مما عرضهما للكثير من الانتقادات.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، انتقدت السيدة وتدعى “كيلي هول” (30 عاما) بعدما تولت تربية حفيدها، والعناية بابنتها “سكاي سالتر” خلال رحلة الحمل والولادة في عامها الـ 14 أي ما زالت طفلة.

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ومن المعتقد أيضا أن كيلي تصبح أصغر جدة في المملكة المتحدة ، لكن الأسرة واجهت أحكامًا وتعليقات قاسية عبر الإنترنت ، الذين انتقدوا كيلي لعدم إبلاغ ابنتها بشكل صحيح بوسائل منع الحمل والإنجاب في سن صغير.

وتقول الأم لخمسة أطفال إنها تحدثت مع سكاي عن العلاقات، لكنها لم تنتبه في ذلك الوقت، كذلك لم يكن لدى سكاي نفسها أي فكرة عن حملها حتى انقضاء أكثر من ثمانية أشهر.

اكتشفت أنها كانت تتوقع فقط أثناء وجودها في عيادة الصحة لمناقشة وسائل منع الحمل، هناك أجريت لها اختبار الحمل الذي كشف الخبر الصادم.

وقالت الأم الشابة إنها صُدمت من الأخبار وكانت تشارك في دروس التربية البدنية في المدرسة وليس لديها أدنى فكرة عن أنها على بعد أسابيع من أن تصبح أماً، وقالت كل من الأم كيلي وابنتها سكاي إنهما لا يهتمان بما قاله الأشخاص عبر الإنترنت عن حياتهم بعد أن تحدثوا.

وقالت سكاي ، التي ستبلغ الثامنة عشرة من العمر الشهر المقبل: “كنت أعلم أن الأمر سيحدث، لكن الناس ليس لديهم أدنى فكرة عما نمر به في حياتنا”.

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