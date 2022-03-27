الأوقاف: صلاة التراويح في رمضان نصف ساعة.. ولا مانع لفتح مصلى السيدات

نفى الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشائعات المروجة حول أن صلاة التراويح، تكون بدون ضوابط، مؤكداً أن صلاة التراويح ستكون في خلال نصف ساعة، مع الألتزام التام بالضوابط الأحترازية من الكمامة و التباعد الإجتماعي.

وأضاف الدكتور هشام عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج"٩٠ دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أنه تم فتح دورات المياه للوضوء بالمساجد، موضحاً أن التعقيم و التنظيف سيكون بأستمرار على مدار اليوم ، وبعد صلاة التراويح سيتم التنظيف مرة أخرى وغلق المساجد.

الأوقاف : لا مانع لفتح مصلى السيدات بالمساجد

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه لا يوجد مانع لفتح مصلى السيدات بالمساجد، مع وجود مشرفة لمتابعة النظافة والألتزام بالضوابط، مضيفاً أن التنظيف و التعقيم مستمرة في المساجد.