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محافظات

تصنيع سماد عضوى مدمج بحبيبات النانو في رسالة ماجستير بالعريش

الطالب أثناء والرسالة
الطالب أثناء والرسالة الماجستير بالعريش

حصل الطالب محمد عيداروس ، الباحث بجامعة العريش شمال سيناء، على درجة الماجستير  في علم النانو ، موضوعها تصنيع سماد عضوى مدمج بحبيبات النانو،  وباضافات غير تقليدية مثل الفحم الحيوى من المخلفات النباتية والحيوانية ، وذلك من خلال اله تصنيع حديثة.، بما يحقق الاستدامة البيئية باستخدام تقنيات فعالة وصديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا. 

التوسع في الزراعة 

وتهدف الدراسة إلى التوسع في العمليات الزراعية في أراضي شمال سيناء  باستخدام أسعدة عضوية جديدة تتناسب مع التربة وتعطي انتاجية عالية من الخضر والفاكهة.في إطار  توظيف العلم في التطبيقات العملية 

وضمت لجنة المناقشة كل من :
الدكتور محمد ماضي استاذ الهندسة الزراعية بجامعة قناة السويس،  و د احمد القط استاذ الهندسة الزراعية بمركز بحوث الصحراء،  و الدكتور محمد القصاص وكيل كلية  الزراعة للدراسات العليا والبحوث. 

وأشرف على رسالة الماجستير  كل من :
الدكتور عمرو حسنين الاستاذ المساعد بجامعة ميريلاند بأمريكا ، والدكتور عزت مزوق  بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش ، حيث تم  حضور الامتحان عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وحصلت الباحثة  سالى سعيد ابراهيم  أبومليح بنت قبيلة الرميلات برفح سيناء ،  معيدة بكلية العلوم بجامعة العريش  على رسالة الدكتوراه من  قسم الميكروبيولوجي جامعة عين شمس  ، في مجال استخدام جسيمات نانوية لتحسين التحليل الحيوي الخام للبترول بواسطة معزولات بكتيرية محلية. 

 وتهدف الرسالة الي تحقيق الاستدامة البيئية باستخدام تقنيات فعالة وصديقة للبيئة ومجدية اقتصاديا ..حيث أكدت الدراسة أن إضافة الجسيمات النانوية NPs إلى العزلات البكتيرية أظهر ارتفاع نسبة التحلل للزيت الخام بنسبة تصل إلى ٩٨٪؜ خلال ٣ أيام فقط .

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محافظ شمال سيناء يحضر عروضا للأنشطة الطلابية ويكرم الفائزين

تصنيع سماد عضوى مدمج النانو

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