شاهد .. لحظة إعلان انتهاء الموسم الأول من "الدوم" وفرحة الفائزين

اعلن مذيعا برنامج " الدوم " ، الأمس ، انتهاء الموسم من البرنامج " ، وذلك بعد تسلم الفائزين جائزة البرنامج .

كما أعلن البرنامج عن انتظار المسابقين عن الموسم الثاني للبرنامج ، وتقدما بالشكر لتفاعل الجمهور ، وشكرا كل المواهب التي شاركت في البرنامج .

وتصدر برنامج الدوم لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسم #الدوم_بوابة_النجوم ، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة النهائية على قناة On.

وانضم إلى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".