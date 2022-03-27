نقل النواب تتوجه إلى الغردقة لتفقد إنجازات الدولة وموانئ سفاجا وأبو طرطور والحمروين

انتقل صباح اليوم الأحد وفد لجنة النواب برئاسة علاء عابد رئيس لجنة النقل، الذي يزور محافظات الأقصر وقنا والغردقة، من محافظة الأقصر متجها إلي الغردقة لتفقد عدد كبير من المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية بالإضافة لتفقد الموانئ.

ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني كل من موانئ سفاجا ومينا ابو طرطور ومينا الحمروين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ويضم وفد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود، وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن أمانه اللجنة أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.