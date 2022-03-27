آخر ما لحن أحمد الحجار.. "خلطة شبرا" حكايات عن الحي العريق وناسه

يستعد مسرح الطليعة، برئاسة المخرج عادل حسان، لتقديم مسرحية "خلطة شبرا" قريبًا، من إخراج محمد سليم، وألحان الراحل الكبير أحمد الحجار، تأليف وأشعار يسري حسان، هى عرض حكي عن شبرا وناسها.

وتعتبر المسرحية، وهي آخر ما لحن الفنان الكبير الراحل أحمد الحجار، وكان من المفترض أن يقدم أغانيها لايف بمصاحبة فرقة موسيقية، إلا أن القدر لم يمهله، وتم الاستعانة بالفنان ماهر محمود لتقديمها.

وتكريما لأحمد الحجار أحد أهم صناع هذا العرض، تم إهداء العرض إلى روحه ووضع صورته على بوسترات الدعاية، وهذا أقل تكريم يمكن أن يتم تقديمه لفنان كبير وإنسان رائع،.

وكان رحيل أحمد الحجار فاجعة كبيرة لمن عرفوه كإنسان وفنان، أو لمن عرفوه كواحد من أبرز وأهم وأجمل الفنانين المصريين الموهوبين بحق.