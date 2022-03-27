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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدوم.. مريم حسن تحقق حلمها بعد تميزها في المذيع الصغير

مريم حسن
مريم حسن

استضاف برنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، منذُ سنتين مريم حسن، بنت محافظة مطروح،، فى فقرة "المذيع الصغير".

 

وحصدت أمس مريم حسن، لقب مسابقة الدوم لإكتشاف المواهب الشابة فى التقديم التلفزيونى، وفازت بالعمل فى أكبر قناة أخبارية بمصر " اكسترا نيوز"، وتسلمت الجائزة من الإعلامى أحمد الطاهرى نائب رئيس قناة "اكسترا نيوز".

 

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وتصدر برنامج الدوم لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بهاشتاج يحمل اسم #الدوم_بوابة_النجوم ، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة النهائية على قناة On.

وتنضم الى لجنة تحكيم الحلقة النهائية النجم حسين فهمي والنجم كريم عبد العزيز والنجمة أصالة.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن إنتاج شركة "ميديا هب سعدي - جوهر".

وشارك في عضوية لجنة تحكيم مرحلة الـ ٦٠ ثانية بفئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا ، المخرج مروان حامد و الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر امير طعيمة والملحن عمرو مصطفى ، اما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الاعلامية القديرة نجوى ابراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية چاسمين طه.

وفي مرحلة المفتاح الذهبي شارك في عضوية لجنة التحكيم كل من النجمة ليلى علوي وتامر محسن والموسيقار نادر عباسي.

 

وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث ما بين 16 و 28 سنة  للغناء والتمثيل اما التقديم من ٢١ لـ ٢٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية حيث تم إجراء اختبارات لـ ١٥ ألف مشترك.

مريم حسن مسابقة الدوم التقديم التلفزيوني إكسترا نيوز

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