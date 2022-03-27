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برلمان

برلماني: الارتقاء ب 34 مليون إمرأة في قرى حياة كريمة انتصار للسيدات

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

أكد النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، أن المكانة الرفيعة التي حصلت عليها المرأة طوال السنوات الماضية سواء في بيئة العمل أو داخل مختلف وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية أو داخل مجلسي النواب والشيوخ، ليست فقط انتصار للمرأة المصرية وتضحياتها واعتراف بمكانتها، ولكنها نصر كبير لمصر في مجال المساواة بين الجنسين ويحسب للرئيس السيسي.

ولفت نصر الله، في تصريحات له اليوم، إلى أن الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية أعلن إيمانه بالمرأة وبقدراتها وضرورة تمكنيها وخطّ سياسات فعلية وقرارات عملية لهذا التوجه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من الخطوات الكبيرة لدعم وتمكين المرأة فى جميع المؤسسات والعمل على تهيئة البيئة المجتمعية لممارسة كافة الحقوق، وتطوير البنية التشريعية والنهوض بالوعي الجمعي في مواجهة الأفكار المغلوطة عن المرأة.

ونوه عضو مجلس النواب، بوضع مبادرة حياة كريمة المرأة نصب عينيها للارتقاء بحياتها والخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية لنحو 34 مليون إمراة مصرية تعيش بقرى حياة كريمة، مؤكدا أن ذلك انتصار للمرأة وضمانة لمستقبلها، وإعلان عن الايمان التام بقدراتها، كما أن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص العمل لأكثر من مليون سيدة مصرية، طوال الفترة الماضية يؤكد على الاهتمام الجاد والحقيقي بها.

المراة مجلس النواب الرئيس السيسي حياة كريمة مصر

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