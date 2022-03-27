بعد وفاة رجائي عطية.. اجتماع عاجل لتحديد موعد انتخابات نقيب المحامين

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اجتماعا عاجلا بعد غد الثلاثاء لتشكيل هيئة المكتب ومناقشة الدعوة للانتخابات على مقعد النقيب، وذلك بعد وفاة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين.

وكشفت مصادر داخل نقابة المحامين إنه تقرر عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة مجدى سخي باعتباره أكبر الأعضاء الثلاثاء القادم لتشكيل هيئة المكتب والدعوة لانتخاب نقيب جديد المحامين.

وشيع أمس، جثمان رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، عقب انتهاء صلاة العصر، بحضور عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين العامة والفرعيات، وتحرك الجثمان إلى النقابة العامة، ثم توجه بعدها للدفن بمقابر الأسرة في أكتوبر.



وتوفى ، رجائي عطية نقيب المحامين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وتقدم العديد من المحامين ومسؤلى الدولة والشخصيات العامة بنعى الراحل