"ترسانة الإسكندرية" تهدي "مياه أسيوط" درع تكريم لتنفيذ مشروع محطة عرب المدابغ

تسلمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، درع شكر من شركة ترسانة الإسكندرية والقائمة بأعمال إحلال وتجديد محطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ لرفع الطاقة التصميمية من طاقة 70 ألف م3/يوم إلي 105 ألف م3/يوم للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد، نظرا لأن زيادة الطاقة التصميمية الخاصة بالمحطة إلي 105 ألف م3/يوم يمكن من الحفاظ على المنشآت المدنية القائمة دون الاخلال بتشغيل المحطة، بجانب تغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية.



وتسلم اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، درع الشكر من اللواء أركان حرب المهندس حسام قطب رئيس مجلس إدارة ترسانة الإسكندرية المنفذة للمشروع بتكلفة إجمالية وصلت إلى 624 مليون جنيها لعمل إحلال وتجديد لكافة مكونات المحطة والتى تضم 6 أحواض إبتدائية و8 أحواض نهائية وفلتر قرصي وفلتر آخر رملي وعنبر كبس حمأة، و2 حوض مزج كلور وحوض هضم الحمأة، فضلاً عن أحواض التهوية، و2 مصدر للتيار الكهربي، للوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائى والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها كمورد من موارد الشركة وتأهيل المحطة للحصول على شهادة TSMطبقاً للإجادة في 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.