البورصة تواصل تراجعها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 11497 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 1983 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 13985 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 4549 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 2991 نقطة.