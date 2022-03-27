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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. زيزو ينشر صورا من تدريب المنتخب قبل السفر إلي السنغال

صدى البلد

نشر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل انستجرام.

 

وظهر زيزو وهو بقميص منتخب مصر خلال التدريبات النهائية قبل السفر إلي السنغال استعداد لمباراة الذهاب مع المنتخب السنغالي.


وفاز منتخب مصر على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب للجولة النهائية من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.


وجاء هدف فوز الفراعنة جاء في الدقيقة 4 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، بقدم ساليو سيسه مدافع السنغال بالخطأ في مرماه.
 

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في العاصمة السنغالية داكار.

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