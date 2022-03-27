محافظ المنوفية يلتقي وفد جمعية أصدقاء مرضى معهد الكبد القومي

التقى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية ، ورئيس جمعية أصدقاء مرضى معهد الكبد والوفد المرافق له .

و تناول اللقاء عرض رؤي وبحث سبل تطوير مبنى معهد الكبد بشبين الكوم، وكذا استكمال مشروع إقامة مستشفى بقرية القلشي بتلا ( تبرع أحد المواطنين ) ، بحضور الدكتور حسين ندا نقيب أطباء المنوفية ، الدكتورة عزة عبد العزيز وكيل معهد الكبد القومي للدراسات العليا ، الدكتورة نرمين إحسان وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، المهندس أسامة مدكور رجل الأعمال .

وخلال اللقاء أكد عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية، أن المعهد يُعد رائداً في مجال زراعة الكبد علي مستوى العالم لما له دور بارز وحيوي في مكافحة وعلاج الفيروسات الكبدية وأورام الكبد وتشخيص وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي بإستخدام أحدث المناظير والوسائل التشخيصية المختلفة ، مشيراً أنه خلال الشهر الماضي تم إجراء 4 عمليات جراحية لزراعة الكبد لـ 4 جنسيات مختلفة وتم متابعتهم بشكل دوري للاطمئنان علي حالتهم الصحية وتحقيق أعلى نسبة شفاء .

من جانبه، أكد محافظ المنوفية، علي تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة الطبية بكافة عناصرها للنهوض والارتقاء بالقطاع الصحي ، مشيراً الي ضرورة تكاتف كافة الجهود لتطوير المعهد والذي يُعد صرح طبياً وعلمياً على أرض المحافظة لعلاج أمراض الكبد وجراحاتها ، مؤكداً حرص الدولة علي التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية ، وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية .

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