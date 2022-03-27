محمد صبحي يروي كواليس مسرحية "الهمجي" مع هناء الشوربجي

حل الفنان محمد صبحى، ضيفا بحلقة برنامج "لسه فاكر"، المذاع على فضائية ماسبيرو زمان، مع الإعلامية نهال كمال، وروى كواليس مسرحية "الهمجى" مع هناء الشوربجى.

وقال الفنان محمد صبحى، خلال حوار سابق له، إن مسرحية الهمجى كانت تصاحبها ظروف خاصة لأننا وقتها لم نكن نمتلك مسرحا، واضطرينا لأستئجار مسرح فى القاهرة لمدة سنة فقط.

وأضاف أن ظروف المسرحية كانت غريبة جداً ، حتى فى كتابتها، حيث أن المؤلف كتب فكرتين مختلفتين تماماً عن بعضهما البعض ومن ثم قرر دمجهما.

وأشار إلى أنه يشارك فى التفكير والإطار والمناقشات الخاصة بالعرض، منوهاً إلى أنه اخرج معظم أعمالة فى بداية ، وإنما لا يوجد فرق بين إخراج عمل وتمثيلة أو إخراج عمل فقط دون المشاركة التمثيلية فيه.

وتابع أنه يتابع عرضة يومياً فى حالة الإخراج فيه حتى يشعر أنه عمله، وعند التمثيل فقط فى أى عمل ينفذ رؤية المخرج باقتناع حفاظاً على توجيهاته، ويمكن أن يكون هناك بعض المناقشات بيننا.