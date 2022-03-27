بعد تحقيق الصناعة 6.5% نموا| برلماني يطالب بدعم أصحاب المصانع المتعثرة

قال النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية، إن قطاع الصناعة يلعب دورا محوريا في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فالتنمية الصناعية أساس تقدم أي دولة، معقبا " التركيز علي توطين الصناعة يحولنا من دولة مستوردة لدولة منتجة".

و طالب " الصعيدي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بإعادة فتح المصانع المعطلة ودعم المتعثرين منها بما يعمل علي زيادة الإنتاج المحلي ومن ثم تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات وخفض فاتورة الإستيراد وبالتالي ينعكس ذلك علي مخزون العملة الصعبة التي يتم جلبها جراء التصدير.

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن المشروعات الصغيرة أصبحت جزء لا يتجزأ من منظومة الصناعة وذلك لكونها قيمة مضافة لهذا المجال خاصة في ظل دعم الدولة لرواد الأعمال ومنحهم العديد من الحوافز والمزايا التي أقرها القانون.

وناشد عضو مجلس النواب، بأهمية التركيز علي الصناعات الغذائية والمرتبطة بالمجال الزراعي بشكل عام وذلك لتأمين الإحتياجات الغذائية وسد متطلبات الإنتاج المحلي، إضافة إلي إيجاد مخزون وفير منها يكفي في الحالات الطارئة.

وفي سياق متصل قال الدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، إن هناك تحديات مشتركة في قطاع الصناعة، خاصة الصناعات المعدنية كثيفة استهلاك الطاقة، في ظل ارتفاع اسعار الطاقة والمعادن ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن هناك كثير من الحلول المطروحة لدعم وتوطين الصناعات المختلفة في مصر، مشيدا بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لدعم الصناعة في فترات جائحة كورونا.

وأشار مدحت نافع، إلى أن استهلاك الكهرباء بالصناعة يشكل عبئا كبيرا، موضحا أنه حينما تم تخفيض 10 قروش على الجهد الفائق، وفر ذلك على شركات الألمونيوم 500 مليون جنيه.

وأشاد بمشروعات التحول الرقمي في مجال الصناعة، لافتا إلى أن الصناعة تمثل 85%‎ من الصادرات غير البترولية، لافتا إلى أن الصناعة المصرية حققت ‎%‎6.5 نسبة نمو في العام الماضي 2021.

وواصل: "القطاع الصناعي بحاجة إلى نظرة، وهناك إجراءات جيدة من قبل الدولة لتحسين المناخ الصناعي".

وتابع: "لدينا ما يحمي الصناعة الوطنية ولدينا قوانين من قبل إنشاء منظمة التجارة العالمية تدعم الصناعة الوطنية التي يجب دعمها وحمايتها".