البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 742 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 11545.61 نقطة.

كما تراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس 70 للاسهم الصغيرة والمتوسطة" بنسبة بلغت 1.24%، عند مستوى 1970.74 نقطة، وتراجع "إيجي إكس 100" المؤشر الأوسع نطاقًا بنسبة بلغت 1.41%، عند مستوى 2979.5 نقطة.