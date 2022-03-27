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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أكثر فريق حافظ على شباكه نظيفة.. الحساب الرسمي للكونفدرالية يشيد بـ المصري

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أشاد الحساب الرسمي لـ بطولة الكونفدرالية بفريق المصري ، عقب فوزه علي القطن الكاميروني. 

ونشر الحساب الرسمي ل الكونفدرالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر” فيديو لأهداف المصري وعلق :"حافظ المصري على شباكه نظيفة في ٤ مباريات من ٥ بكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

وأضاف :"أكثر فريق حافظ على شباكه دون أهداف حتى الآن بالبطولة. "

واقترب فريق المصري البورسعيدي من حسم تأهله لدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز أمام القطن الكاميروني بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم.

وأقيمت مباراة المصري والقطن الكاميرون، على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

ووصل المصري للنقطة الـ10 بعدما استطاع الفوز في 3 لقاءات أمام القطن الكاميروني، وأوتوهو ومازيمبي.

وتعادل أمام القطن في الذهاب وتلقى هزيمة وحيدة أمام اوتوهو.

وبهذه النتيجة يحتاج الفريق البورسعيدي لتعثر اوتوهو أمام مازيمبي سواء بالتعادل أو الهزيمة من أجل حسم تأهله رسميا.

ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية
1- المصري 10 نقاط.

2- مازيمبي 7 نقاط.

3- اوتوهو 4 نقاط.

4 القطن 3 نقاط.

كاس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية الكونفدرالية المصري البورسعيدي فريق المصري

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