عمرو يوسف يتغزل بزوجته في عيد ميلادها

هنأ الفنان عمرو يوسف زوجته الفنانة كندا علوش ، بمناسبة عيد ميلادها ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .



ونشر عمرو يوسف صورة له تجمعه مع زوجته كندا علوش وعلق علي الصورة قائلا "كل سنة وانت طيبة وفرحانة وسعيدة ضحتك اللي بتسعدني ماتفارقش وشك الحلو .. حبيبتي ام حياة ".



وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش مسلسل "حجر جهنم"، بطولة إياد نصار، وشيرين رضا، فريال يوسف، ومن إخراج حاتم علي، وفيلم “الأصليين”، بطولة منة شلبي وماجد الكدواني، وإخراج مروان حامد.

كما شاركت فى مسلسل “ضي القمر” من تأليف يسري الفخراني وعبير سليمان وإخراج أحمد حسن، ويشارك كندة البطولة كل من محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي، أحمد عبد الله محمود، مروة عيد، ريهام محيي وياسمين موافي، وهي واحدة من ست حكايات يتضمنها مسلسل “إلا أنا”.