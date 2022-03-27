للاطمئنان على "رابحة".. وفد من الأمم المتحدة وسفارة كندا يزور البحيرة والإسكندرية

نظم المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وسفارة كندا زيارة ميدانية الأسبوع الماضى إلى محافظتي البحيرة والإسكندرية للقاء المستفيدات من البرنامج المشترك "رابحة".

وشارك في الزيارة السفير لويس دوماس، سفير كندا بالقاهرة؛ وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية بالإضافة إلى فريق العمل من كلا المحافظتين، كما شاركت في الزيارة الدكتورة زكية رشاد، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة.

ركزت الزيارة على لقاء رائدات الأعمال والباحثات عن فرص عمل من خلال الدعم المقدم من البرنامج المشترك "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر- رابحة" والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمحافظات السبع المستهدفة من قبّل البرنامج، وذلك بدعم من حكومة كندا.

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على عمق العلاقات الثنائية مع كندا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية في جميع المجالات، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة كندا.

كما أكد محافظ البحيرة على أهمية دور المرأة في تنمية مصر الشاملة والإيمان الكامل بدورها الرائد في كل موقع تتقلده أو منصب تشغله، لافتًا إلى أن المرأة تمثل نحو ٤٥٪ من الكيان الوظيفي بالإضافة الى تقلدها المناصب القيادية في المحافظة ومنهن د. نهال بلبع، نائب المحافظ.

من جانبه أشاد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بالبرنامج واختيار اسم "رابحة"، مشيرا إلى أن المرأة المصرية تحظي بدعم واهتمام كبير خاصة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه.

وقال إن مدينة الإسكندرية من أكثر المدن التي تقدم الدعم للمرأة والتي تمكن فيها العديد من النساء للوصول لمراكز قيادية وكثير من رؤساء الأحياء ومديري الإدارات في الإسكندرية من الكوادر النسائية.

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه على تواصل دائم وبشكل أسبوعي مع ذوي الهمم في الإسكندرية وأنه على استعداد لتقديم كافة التسهيلات من محافظة الإسكندرية لدعم رائدات الأعمال في الإسكندرية وخاصة من ذوي الهمم.

بدوره أوضح السفير لويس دوماس، سفير كندا بالقاهرة " أن نجاح برنامج "رابحة" يرجع إلى الشراكات القوية مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، مضيفا أنه يسر كندا أن تشارك وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل الشامل من خلال دعم التمكين الاقتصادي للمرأة".

وخلال الزيارة أوضحت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "إن دعم المحافظات وإشراك القطاع الخاص المحلي مهمان للغاية لقدرة البرنامج على مساعدة النساء، بما في ذلك الشابات والنساء ذوات الإعاقة، للحصول على عمل لائق وتطوير أعمالهن الخاصة."

وأضافت السيدة كريستين قائلاً "في جميع المحافظات السبع، شهدت المستفيدات من البرنامج معدلات توظيف متزايدة تراوحت بين 10 و 26٪ في العام الماضي".

وعبرت زكية رشاد مقررة فرع المجلس في محافظة البحيرة عن سعادتها ببرنامج رابحة الذي ساهم في دعم النساء والفتيات وتشجيعهن على اكتشاف أنفسهن وبناء قدراتهن لدخول سوق العمل ، بالإضافة إلي كسر حاجز الرهبة في التعامل خارج إطار المجتمع الريفي ، كما أشادت بحماس الفتيات والنساء للانضمام لمثل تلك البرامج التي تعمل على تطويرهن ودعمهم لاكتساب مهارات التسويق ولاسيما التسويق الإلكتروني.

كما أشادت بالمشروعات المميزة للنساء والفتيات في إطار برنامج رابحة مثل مشروع العمل اليدوي بواسطة الجلود ، ومشروع عيش الغراب .

وفي محافظة البحيرة، تم عقد اجتماع بمكتبة مصر العامة بدمنهور حيث التقى الوفد من خلاله الدكتورة نهال بلبع، نائبة المحافظ والممثلين/الممثلات بالمستفيدات اللاتي تلقين تدريبات حول التوظيف وريادة الأعمال للتعرف على نجاحاتهن وتحدياتهن وتطلعاتهن.

وبمحافظة الإسكندرية، زار الوفد موقع شركة ناشئة متخصصة في الطباعة الرقمية تديرها إحدى المستفيدات من البرنامج، بالإضافة إلى ذلك، تم عقد لقاء في مكتبة الإسكندرية، حيث شارك عدد من المستفيدات قصص نجاحهن وأوضحن كيف عزز البرنامج المشترك قدراتهن ودعمهن إما في إدارة مشاريعهن الناشئة أو الوصول إلى فرص عمل.

يقدم البرنامج المشترك "رابحة" حزمة مخصصة من الخدمات المطلوبة لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من خلال توفير فرص لتنمية القدرات والنمو للباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين/المستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجهات الفاعلة في سوق العمل.

ويهدف البرنامج المشترك إلى تعزيز سبل العيش الاقتصادية لـ 6،300 سيدة مصرية بحلول عام 2024 في 7 محافظات: القاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف والمنيا.