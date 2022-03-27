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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

ماكرون يدعو إلى ضبط النفس فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ضبط النفس في الأقوال والأفعال في التعامل مع الصراع الأوكراني، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه “جزار” وقال إنه لا ينبغي أن يظل في السلطة.

وقال ماكرون، عبر قناة “فرانس 3” التلفزيونية: “لن أستخدم هذا النوع من الصياغة لأنني مستمر في إجراء مناقشات مع الرئيس بوتين”.

وكان بايدن، متحدثا في وارسو، قال إن بوتين “لا يمكنه البقاء في السلطة'”. 

وقال مسئول في البيت الأبيض في وقت لاحق إن تصريحات بايدن لا تمثل تحولا في سياسة واشنطن وتهدف إلى إعداد الديمقراطيات في العالم لصراع ممتد، وليس دعم تغيير النظام في روسيا.

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وقال ماكرون لقناة “فرانس 3” التلفزيونية: “نريد وقف الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا دون تصعيد، هذا هو الهدف”، مشيرا إلى أن الهدف كان الحصول على وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات من خلال الوسائل الدبلوماسية.

وأضاف: “إذا كان هذا هو ما نريد القيام به، فلا ينبغي تصعيد الأمور لا بالأقوال ولا بالأفعال”.

وكان الرئيس الفرنسي قال يوم الجمعة إنه يسعى لإجراء مزيد من المحادثات مع الرئيس بوتين في الأيام المقبلة بشأن الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى مبادرة لمساعدة الناس على مغادرة مدينة ماريوبول المحاصرة.

أرسل الرئيس بوتين قواته إلى أوكرانيا فيما أسماه “عملية عسكرية خاصة” لنزع السلاح و"نزع السلاح" عن أوكرانيا. وتقول أوكرانيا والغرب إن بوتين شن حربا عدوانية غير مبررة.

وقالت مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها تدعم نهج ماكرون.

وقالت عندما سئلت عن تعليق بايدن “من الواضح أن هذه كلمات تضيف الزيت على النار”.

وقالت متحدثة على قناة “فرانس 3”، في مقابلة مسجلة تم بثها اليوم، الأحد: “حقيقة أن رئيس الجمهورية لا يدخل في هذا التصعيد شيء جيد”.

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