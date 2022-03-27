جلسة فنية لـ فيريرا مع الجهاز المعاون ولاعبي الزمالك قبل تدريب اليوم

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين بحضور جهازه المعاون قبل انطلاق تدريب اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وحرص المدير الفني على تحفيز اللاعبين خلال الجلسة ومنحهم بعض التعليمات الفنية، وشرح لهم خطة تدريب اليوم استعدادا للقاء ساجرادا المقبل.



ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.