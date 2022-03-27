فقرة بدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.



وتشهد التدريبات غياب اللاعبين الدوليين لتواجدهم في منتخبي مصر وتونس استعدادا للجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.