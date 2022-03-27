وزير الرياضة يهنئ لاعبي الجودو مكفوفين لفوزهم بثلاث ميداليات ببطولة الأهرام الدولية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، التهنئة لمنتخب مصر للجودو مكفوفين بعد فوزهم ولأول مرة بثلاث ميداليات في بطولة الأهرام الدولية للجودو مكفوفين والمقامة بالأسكندرية ، والتي تستضيف ثلاثة بطولات دولية خلال الفترة من 22 إلى 29 مارس 2022، ويتم تنظيمها بالتنسيق بين الإتحاد المصري للمكفوفين والإتحاد المصري للجودو والوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للاتحادات النوعية واللجان الرياضية) ، وهي بطولة الأهرامات الدولية في كرة الهدف، بطولة الأهرامات الدولية لرفع الأثقال"بطولة العالم"، بطولة الأهرامات الدولية للجودو.

أكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تدعم كل الرياضيين المصريين في مختلف اللعبات، خاصة من يحصد الميداليات ويحقق مراكز متقدمة، لافتا الى أن الوزارة تسعى لتذليل أى عقبات تواجه الاتحادات الرياضية، سواء في فترة الإعداد أو المشاركة في البطولات والمحافل الدولية، موضحاً أن القيادة السياسية تتابع ما يتم إنجازه بالرياضة المصرية وتدعم بكل قوة الرياضيين على كافة المستويات.



حيث فاز لاعبي منتخب مصر ولأول مرة ،اللاعبة هند عادل بالميدالية الذهبية وزن ٤٨ ،واللاعبة مروة حساني بالميدالية الفضية في وزن ٥٧ ، كما فاز اللاعب رشاد ابو غنيم بالميدالية البرونزية في وزن 73.