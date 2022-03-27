فريق الأهلي يعود إلى التدريبات استعدادًا للهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد ‏انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد ‏الأهلي ‏we السلام في دوري أبطال إفريقيا، والتي استمرت لمدة 8 أيام للتخلص من حالة ‏الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.‏

وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الهلال السوداني، اليوم، وهي مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية ‏وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.‏

وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم قبل انطلاق المران على ملعب التتش، الذي اشتمل على ‏جانب فني، حيث أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ‏ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ بمباراة الهلال ‏السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويغيب عن الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي يخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمه للتأهل إلى كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏