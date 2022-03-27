فريق الأهلي يعود إلى التدريبات استعدادًا للهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا، والتي استمرت لمدة 8 أيام للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.
وبدأ الأهلي الاستعداد لمباراة الهلال السوداني، اليوم، وهي مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.
وخاض اللاعبون تدريبات في الجيم قبل انطلاق المران على ملعب التتش، الذي اشتمل على جانب فني، حيث أجرى الجهاز الفني تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران للحديث عن تحديات المرحلة المقبلة، التي تبدأ بمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويغيب عن الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية الجارية، التي يخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمه للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.