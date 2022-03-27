بعد التأكد من تعافيه.. أحمد نبيل كوكا يعود لتدريبات الأهلي

بدأ أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وبدأ كوكا اليوم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته وتحفيزه لتخطي مرحلة التأهيل والانتظام في التدريبات مع الفريق.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام في دوري أبطال إفريقيا، الراحة التي استمرت لمدة 8 أيام للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.
ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة وقطع خطوة جديدة في المشوار الإفريقي.