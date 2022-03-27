بعد التأكد من تعافيه.. أحمد نبيل كوكا يعود لتدريبات الأهلي

بدأ أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مرحلة جديدة في ‏برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه بعد تعافيه من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، التي ‏أبعدته عن التواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة الماضية.‏

وبدأ كوكا اليوم الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ‏صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وخضع كوكا لفحوصات طبية خلال الأيام الماضية للاطمئنان على حالته والتأكد من ‏جاهزيته وتعافيه قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي، لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في ‏التدريبات الجماعية.‏

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على الحديث مع اللاعب والاطمئنان على حالته ‏وتحفيزه لتخطي مرحلة التأهيل والانتظام في التدريبات مع الفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل ‏عليها ‏الفريق عقب مباراة المريخ السوداني التي أقيمت على استاد الأهلي ‏we السلام في ‏دوري أبطال ‏إفريقيا، الراحة التي استمرت لمدة 8 أيام للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ‏ضغط المباريات.‏

ويستعد الأهلي لمباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال ‏إفريقيا، التي يسعى خلالها الفريق إلى حسم تأهله إلى دور الثمانية في البطولة ‏وقطع خطوة ‏جديدة في المشوار الإفريقي.‏