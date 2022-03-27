انطلاقة لمستقبل واعد.. القومي للمرأة يهنئ الفائزات بجائزة برنامج الدوم

في التقديم التليفزيوني

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي الفائزات بجائزة التقديم التليفزيوني ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم" وهن يارا مجدي الفائزة بالمركز الأول من محافظة الشرقية، ومريم حسن من محافظة مرسي مطروح الفائزين بالمركز الثاني، وإسراء العقاد من محافظة المنصورة الفائزة بالمركز الثالث.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بمستوى وعى وثقافة الشابات الفائزات واهتمامهن بتناول قضايا الدولة الهامة وعلى رأسها قضايا المرأة، معربة عن سعادتها باختيار يارا مجدي الفائزة بالمركز الأول بموضوع تمكين المرأة تزامنا مع شهر المرأة وإدارته باحترافية عالية، وباختيار مريم حسن موضوع الأشخاص ذوى الإعاقة تماشيا مع جهود الدولة فى دعمهن وتمكينهن، وباهتمام إسراء العقاد بالعاصمة الادارية والجمهورية الجديدة، متمنية لهن دوام النجاح والتوفيق وإنطلاقة لمستقبل واعد.

"الدوم" هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط ولا يخضع للربح أو الخسارة، وكل من شارك فى البرنامج سيتم الاستعانة بهم فى المراسلين أو غرفة الأخبار.

سلم الجوائز الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.