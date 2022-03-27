السعودية.. النيابة العامة: السجن عشرين عامًا عقوبة إفشاء المعلومات السرية

أكدت النيابة العامة السعودية، اليوم “الأحد”، أن حظر إفشاء المعلومات السرية، يشمل المعلومات بجميع أنواعها ومنها الرقمية، موضحة أن عقوبات مخالفة هذا الحظر تصل إلى السجن مدة 20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال.

وقالت النيابة العامة السعودية على تويتر: "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال، كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، دخل أو شرع بالدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية".

وأضافت: "يعاقب بالسجن كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم - بحكم وظيفته - وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظامًا".

وتابعت النيابة السعودية "يعاقب بالسجن كل من أتلف عمدًا وثائق سرية، أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة، وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، ومن أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق".

وأوضحت النيابة العامة السعودية أنه "ُيعاقب كُل من اشترك في أي من الجرائم المُشار إليها بالعقوبة المقررة في هذا الشأن، ويُعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك إذا ارتكبت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة".