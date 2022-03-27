أربعة موفدين جدد إلى بريطانيا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، إيفاد موفدين جديدين إلى بريطانيا وموفدين جديدين إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ ؛ ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم (65) موفدًا.

والأسماء وهم

1. أبو بكر سليمان سليمان محمد المنوفية بريطانيا

2. محمود فتحي علي موسى القاهرة بريطانيا

3. إبراهيم السيد إبراهيم المتولي الدقهلية كندا

4. أحمد أبو مدين أحمد محمد الإسماعيلية كندا.



وعليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد .

