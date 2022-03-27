عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أربعة موفدين جدد إلى بريطانيا وكندا لإحياء ليالي شهر رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد، إيفاد موفدين جديدين إلى بريطانيا وموفدين جديدين إلى كندا لإحياء ليالي شهر رمضان1443هـ ؛ ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان القادم (65) موفدًا.

 والأسماء وهم 
1. أبو بكر سليمان سليمان محمد المنوفية بريطانيا
2. محمود فتحي علي موسى القاهرة بريطانيا
3. إبراهيم السيد إبراهيم المتولي الدقهلية كندا
4. أحمد أبو مدين أحمد محمد الإسماعيلية كندا.


وعليهم التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد .
 

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رمضان1443هـ كندا بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

قبل مواجهة مصر والسنغال..مصدر بجهاز المنتخب ينفي إصابة محمد صلاح

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

مد مواعيد غلق المحال و خفض مستشفيات العزل .. الحكومة تعلن رسميا تخفيف قيود كورونا

ترشيحاتنا

وش الخير على الأهلي.. 6 معلومات عن مصطفى غربال حكم مباراة مصر والسنغال

الحكومة: عودة تدريجية لما قبل كورونا وسياسة تقشفية في الموازنة الجديدة.. فيديو

وزير الخارجية القطري: الاستثمار في روسيا حاليا "قيد الكثير من المراجعة"

سوداني يقتل زوجته و يسلم نفسه للشرطة في الكويت.. تفاصيل

أعرف أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الأحد 27-3-2022

غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

فيديو

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ