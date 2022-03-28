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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| 7 علاجات سريعة لحصوات المرارة.. علامات الإصابة بفقر الدم انتبهي إليها

رجيم
رجيم

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي

هاني الناظر: يجب تخفيف الملابس الشتوية تدريجيا بداية من الثلاثاء

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا جديدا، قال فيه إنه غدا بإذن الله آخر الأيام الباردة هذا الموسم، واعتبارا من الثلاثاء تتوالى درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي الفترة القادمة.

بدون جراحة.. 7 علاجات سريعة لحصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن التهاب المرارة .. 10 أشخاص مهددون بالإصابة بها ومخاطر التأخر فى العملية قد تصل للوفاة

بدون جراحة.. 7 علاجات سريعة لحصوات المرارة

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة تتكون في المرارة وتعد الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لإزالة حصوات المرارة، ولكن يمكنك علاجها ببعض العلاجات الطبيعية وفقا لموقع هيلث وهي كالتالي:

أبرزها تساقط الشعر ..علامات الإصابة بفقر الدم انتبهي إليها

يعد فقر الدم هو حالة طبية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين أقل من المعدل الطبيعي ويحدث فقر الدم إما بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين ، أو  بسبب النزيف أو تدمير خلايا الدم الحمراء إليك وفقا لموقع هيلث أعراض الإصابة بفقر الدم وأسباب الإصابة به 

6 فوائد غير متوقعة لأوراق النعناع.. تعرفى عليها

فوائد صحية مذهلة لأوراق النعناع لتحسين الهضم وفقدان الوزن وتخفيف الغثيان والاكتئاب والتعب والصداع. قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج الربو وفقدان الذاكرة ومشاكل الجلد 

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