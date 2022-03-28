نشرة المرأة| 7 علاجات سريعة لحصوات المرارة.. علامات الإصابة بفقر الدم انتبهي إليها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشورا جديدا، قال فيه إنه غدا بإذن الله آخر الأيام الباردة هذا الموسم، واعتبارا من الثلاثاء تتوالى درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي الفترة القادمة.

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة تتكون في المرارة وتعد الجراحة هي العلاج الأكثر شيوعًا لإزالة حصوات المرارة، ولكن يمكنك علاجها ببعض العلاجات الطبيعية وفقا لموقع هيلث وهي كالتالي:

يعد فقر الدم هو حالة طبية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين أقل من المعدل الطبيعي ويحدث فقر الدم إما بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين ، أو بسبب النزيف أو تدمير خلايا الدم الحمراء إليك وفقا لموقع هيلث أعراض الإصابة بفقر الدم وأسباب الإصابة به

فوائد صحية مذهلة لأوراق النعناع لتحسين الهضم وفقدان الوزن وتخفيف الغثيان والاكتئاب والتعب والصداع. قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج الربو وفقدان الذاكرة ومشاكل الجلد