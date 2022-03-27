خليفة: 60% من العاملين بالقطاع الخاص لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور

تحدث شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التبكير في صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، موجها التحية والتقدير للقيادة السياسية والحكومة على عدد من القرارات للتخفيف عن كاهل المواطن نتيجة التداعيات الاقتصادية العالمية عن المواطنين في مصر واتخاذ 8 قرارات من أهم القرارات لصالح المواطن المصري.

وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، أنه في ظل الزيادات الفجة في الأسعار في العالم كله وليس في مصر فقط، خاصة وأن الدولة المصرية من الدول المحورية في العالم وتتأثر بكل ما يجري في العالم شأنها شأن كل الدول، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس السيسي بصرف الزيادات والعلاوة الدورية للعاملين في الدولة قرار مهم وإيجابي للغاية وفي صالح المواطن.

وتابع: "تطبيق زيادة الرواتب وصرف العلاوات من أول أبريل بدلا من شهر يوليو للعاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال، والتي يستفيد منها 5 ملايين و250 ألف عامل بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، مشيرًا إلى أنه لا بد من إخراج قرار من الدولة بتطبيق القرار بصرف زيادة الرواتب من أول أبريل على القطاع الخاص من المجلس القومي للأجور، خاصة وأن أكثر من 60% من العاملين في القطاع الخاص لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور حتى الآن لقانون 71 لسنة 2021.