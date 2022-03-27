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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للبحوث: العادات السيئة وراء زيادة الوزن في شهر رمضان.. فيديو

زيادة الوزن
زيادة الوزن

قالت الدكتورة ضحى عبده، رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن زيادة الوزن في شهر رمضان ناتجة عن العادات السيئة في رمضان، مثل إعداد كم كبير من الطعام، والجلوس أمام التلفاز طوال الليل، مضيفة: “مفيش أي استهلاك للطاقة، إحنا بنفقد الركن الرابع للإسلام قيمته”.

وأكدت "عبده"، خلال حوارها على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة تناول البلح عند الإفطار في شهر رمضان، معقبًا: "عدد ما نتناوله من البلح بيكون فردي، زي ما أوصانا الرسول من 1 لـ7 بلحات عند الإفطار".

وتابعت أن تناول البلح في بداية الإفطار أمر مهم، لأن هذا يهيئ الجسم بصورة كبيرة في تناول الإفطار، محذرة من تناول المشروبات الغازية.

وأضافت: أنه يمكن تناول العصير الطبيعي أو البلح باللبن، وبعد ذلك من الممكن أداء صلاة المغرب، ثم تناول جزء من البروتين، ويفضل تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا مثل الماكريل والسردين، والدواجن، وتقليل تناول اللحوم الحمراء قدر الإمكان.

وشددت على ضرورة تناول طبق السلطة في رمضان المتعدد الألوان لأن هذا أمر ضروري للغاية.

المركز القومى للبحوث شهر رمضان المشروبات الغازية زيادة الوزن اللحوم الحمراء القومي للبحوث العادات السيئة

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