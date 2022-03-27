روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

حذرت روسيا عددا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من نشر مقابلة أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في إطار منع الترويج للأنباء الكاذبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا في بيان إن "عددا من وسائل الإعلام الروسية بما فيها الأجنبية المسجلة في روسيا بصفة عميل أجنبي، أجرت مقابلة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت الهيئة الروسية أنها شرعت في إجراءات التحقق من نشاط بعض وسائل الإعلام الروسية التي أجرت المقابلة مع زيلينسكي، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحديد درجة المسؤولية وستتخذ الرد المناسب".

في ذات السياق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي البدء في تقييم تصريحات الرئيس الأوكراني التي نقلتها وسائل إعلام روسية، في إطار منع ترويج الأنباء الكاذبة والمضللة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أنه في سياق الدعاية الجماعية المناهضة لروسيا والنشر المنتظم لمعلومات كاذبة حول تصرفات روسيا، سيضع مكتب المدعي العام الروسي تقييما قانونيا لمحتوى البيانات المنشورة ومدى مصداقيتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ترغب في تبادل شامل للأسرى مع روسيا، مشيراً إلى أنها سلمت موسكو لائحة بأسماء الأسرى.

وأضاف: "روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في بلادنا، ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وأكد زيلينسكي أن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية عدوانها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني منع الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

ومن المقرر أن يلتقي غدا، وفدان من البلدين بتركيا، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، حسبما أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا، اليوم الأحد.