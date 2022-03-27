عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

روسيا تمنع وسائل
روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

حذرت روسيا عددا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من نشر مقابلة أجرتها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ في إطار منع الترويج للأنباء الكاذبة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات في روسيا في بيان إن "عددا من وسائل الإعلام الروسية بما فيها الأجنبية المسجلة في روسيا بصفة عميل أجنبي، أجرت مقابلة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي"، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأوضحت الهيئة الروسية أنها شرعت في إجراءات التحقق من نشاط بعض وسائل الإعلام الروسية التي أجرت المقابلة مع زيلينسكي، مشيرة إلى أنها تعمل على "تحديد درجة المسؤولية وستتخذ الرد المناسب".

في ذات السياق، أعلن مكتب المدعي العام الروسي البدء في تقييم تصريحات الرئيس الأوكراني التي نقلتها وسائل إعلام روسية، في إطار منع ترويج الأنباء الكاذبة والمضللة عن العملية الروسية في أوكرانيا.

وأضاف أنه في سياق الدعاية الجماعية المناهضة لروسيا والنشر المنتظم لمعلومات كاذبة حول تصرفات روسيا، سيضع مكتب المدعي العام الروسي تقييما قانونيا لمحتوى البيانات المنشورة ومدى مصداقيتها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ترغب في تبادل شامل للأسرى مع روسيا، مشيراً إلى أنها سلمت موسكو لائحة بأسماء الأسرى.

وأضاف: "روسيا دمرت كل المدن التي يتحدث سكانها بالروسية في بلادنا، ولم نسلم الجرحى داخل ماريوبول وقد يكون بينهم جنود روس".

وأكد زيلينسكي أن روسيا تعاني انقساما داخليا منذ بداية عدوانها على أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني منع الروس من الدخول إلى قلب ماريوبول.

ومن المقرر أن يلتقي غدا، وفدان من البلدين بتركيا، في إطار جولة مفاوضات مباشرة جديدة، حسبما أعلن المفاوض الأوكراني دافيد أراخاميا، اليوم الأحد.

روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا غزو اوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

عاجل .. براءة مرتضى منصور من تهمة سب وقذف الخطيب

التراويح وموائد الرحمن والأفراح.. عودة الروح في رمضان 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

عيار 21 يسجل 995 جنيها.. استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات الأحد

عدم قبول دعوى شطب مرتضى منصور من جداول نقابة المحامين

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موضوعات متعلقة

أردوغان يطالب بوتين بوقف إطلاق النار.. وإسطنبول تستضيف مفاوضات روسيا وأوكرانيا

تكرار السيناريو الكوري في أوكرانيا.. تحذير عاجل من كييف

ترشيحاتنا

مسنة في دار رعاية: زمان كان فيه بركة بسبب نظافة قلوبنا

التموين: الدولة تدعم المواطن وقلة من التجار ترفع الأسعار بلا مبرر.. فيديو

عباس لـ بلينكن: نطالب أمريكا بتطبيق حل الدولتين

أمريكا: ربط إيران باتفاق يمنع امتلاكها أسلحة نووية أفضل ما يخدم الشرق الأوسط

روسيا تمنع وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

كامل الوزير لعمال شركات النقل المتعسرة: اجتهدوا علشان تنجحوا في الشركات الأجنبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فوائد التمر الهندي للمعدة والمفاصل

فيديو

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

مسؤول بالزراعة: انخفاض أسعار اللحوم والخضروات خلال الفترة المقبلة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ