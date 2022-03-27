التموين: مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر.. فيديو

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن مصر لديها شبه اكتفاء ذاتي من السكر، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من الزيت والسكر والقمح آمن للغاية، فالدولة وضعت استراتيجية لإيجاد بدائل للسوق الروسي والأوكراني، خلاف أن الدولة توسعت بصورة كبيرة في زراعة القمح.

وتابع "خليل"، خلال برنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة تتراوح ما بين 4 لـ5 شهور، خلاف الحصاد الذي قد يكفي حتى نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من القمح الكبير ناتج من الدراسات، والعمل المتكامل بين كافة الوزارات لتأمين المخزون الاستراتيجي.

وأشار إلى أن تحديد سعر الخبز السياحي حدث بعد احتساب كل تكلفة إعداد الخبز من نقل وصناعة وصيانة، مشيرًا إلى أن سعر الخبزالـ90 جرام يكف صاحب المخزن 86 قرشا، ويباع بـ1جنيه، ومن يخالف معرض للغرامة ما بين 100 ألف لـ5 ملايين جنيه.