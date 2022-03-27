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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: قرارات الحكومة بالتخفيف والعودة تدريجيًا لأوضاع ما قبل كورونا انتصار للمواطن

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

اعتبر النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، قرارات مجلس الوزراء، بالتخفيف من الإجراءات الاحترازية والعودة تدريجيا لأوضاع ما قبل كورونا. بأنها انتصار للمواطن المصري وحياته الطبيعية، ودفعة هائلة للاقتصاد قبيل بدء شهر رمضان المبارك.

ونوه أبوعايشة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وقراراتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا آداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان. والموافقة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وقرار مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان، حتى الساعة الثانية صباحاً.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الموافقة كذلك على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بداية من شهر أبريل المقبل. تعد كلها عودة حقيقة لأوضاع ما قبل الجائحة وتدفع بحركة المواطنين والاقتصاد للأمام.

وشدد لى أن ما يلمسه عشرات الملايين من المصريين خلال الفترة الأخيرة وما قبلها أن كل القرارات الاقتصادية تصب في صالح المواطن المصري وعمله، والدفع بنشاطه الاقتصادي وهذا عائد إلى النجاح الهائل في مواجهة فيروس كورونا وأوميكرون و5 موجات متتالية من الجائحة.

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