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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

علاقات اقتصادية وثيقة مع الغرب تمنع الصين من الانحياز الكامل لروسيا.. تفاصيل

العلاقات الصينية
العلاقات الصينية الأمريكية

استعبد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة الدارسات الاقتصادية والإستراتيجية، استغناء الصين عن علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل روسيا، مضيفا أن كل مصالح الصين الاقتصادية ترتبط مع الغرب رغم التوترات مع واشنطن بسبب تايوان والعقوبات على الشركات الصينية.

أوضح مدير مركز القاهرة الدارسات الاقتصادية والإستراتيجية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حجم صادرات الصين لدول الاتحاد الأوروبي تخطت حاجز 500 مليار دولار وتجاوزت 400 مليار دولار لأمريكا فضلا عن علاقات تجارية قوية مع شركائهم مثل كندا واليابان والمملكة المتحدة في مقابل حجم صادرات لروسيا لا تتجاوز 70 مليار دولار.

وأضاف أن الصين تعتمد في استيراد جزء كبير من وارداتها على الاتحاد الأوروبي خاصة الواردات عالية التقنية مثل أشباه الموصلات التي تعتمد عليها الصناعات التقنية الصينية إضافة لصناعة السيارات الكهربائية.

وتابع :تعتبر الصين ثاني أكبر الدول حيازة للسندات الأمريكية بعد اليابان، وتملك الصين 1.1 تريليون دولار من السندات الأمريكية وفي حال تدخلت الصين لصالح روسيا ستكون تلك السندات معرضة للعقوبات.

وأشار عبدالمنعم السيد، إلى اعتماد الصين بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعتبرأكبر متلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، وتمثل الشركات الأجنبية العاملة بالصين أهمية كبيرة لاقتصادها وحجم صادراتها وبالتالي لن تخاطر بخروج تلك الشركات من أجل روسيا.

طريق الحرير 

وأكد السيد أن فى حال انحياز بكين الكامل لموسكو فإن الاستثمارات الصينية في الخارج ستتلقي ضربة كبيرة وعلى رأسها استثمارات شركة هواوي في شبكات الجيل الخامس في أوروبا، موضحا أن حلم الصين الكبير هو مبادرة الحزام وطريق الحرير وستكون عرضة للتوقف بسبب مرورها بجزء كبير من الدول المعادية لروسيا.

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