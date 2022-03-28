عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. تعليق حنان ترك بعد تعرضها لوعكة صحية.. موعد عزاء أحمد حلاوة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حنان ترك ومها أحمد وأحمد السقا :


غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة .

أميرة هاني بعد دخولها المستشفى:امتنعت عن الأكل وكنت بشرب شاي لمدة أسبوع

 

كشفت الفنانة أميرة هاني في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل  تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى .

 

الصلح تم.. مها أحمد تمازح السقا بعد هجومها عليه في رمضان الماضي

أسدل الستار على  الخلاف الذي دار بين الفنانة مها أحمد والفنان أحمد السقا ، بعد هجوم الأولى عليه وانتقاده بشدة في رمضان الماضي .

حنان ترك بعد تعرضها لأزمة صحية: الأمر كله لله

في أول تعليق  لها بعد تعرضها لأزمة صحية، كتبت الفنانة حنان ترك عبر صفحتها على موقع التدوينات تويتر  : لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة".

وصول فانيسا هادجنز ولافيرون كوكس حفل توزيع جوائز الأوسكار

وصلت  الممثلة الأمريكية الشابة فانيسا هادجنز وزميلتها لافيرن كوكس إلى السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في الدقائق الأولى لبدء استقبال الضيوف على مدار الساعتين المقبلتين.

حنان ترك مها أحمد احمد السقا اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

التموين: سعر كرتونة البيض انخفض لـ 48 جنيهاً

موضوعات متعلقة

حنان ترك بعد تعرضها لأزمة صحية: الأمر كله لله

أتوق إلى سندس أيامك.. رغدة تحيي ذكرى رحيل أحمد زكي بكلمات مؤثرة

أحمد سعد يطرح "عاشق نبينا" على يوتيوب ..فيديو

غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم

أميرة هاني بعد دخولها المستشفى:امتنعت عن الأكل وكنت بشرب شاي لمدة أسبوع

هند المكاوي تجسد دور شقيقة خالد النبوي في مسلسل راجعين يا هوي

المخرج خالد الحلفاوي يكشف حقيقة تشابه مسلسل مكتوب عليا بالوصية

الصلح تم.. مها أحمد تمازح السقا بعد هجومها عليه في رمضان الماضي

ترشيحاتنا

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

لحماية طفلك على الإنترنت.. أفضل طرق لمراقبة ما يشاهده

وباء جديد.. منشأة سيبيريا و الحرب الروسية.. أبرز ما تنبأت به العرافة البلغارية

الرقابة المالية: 26.8 مليار جنيه تمويلات للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2021

الحكومة : 8 مليارات جنيه تكلفة تبكير صرف رواتب وعلاوات الموظفين.. فيديو

قبل القمة.. وزير الخارجية يحضر مأدبة عشاء رسمية في النقب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

القوات المسلحة: تدمير 555 فدانا من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو بجنوب سيناء

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ