أخبار الفن.. تعليق حنان ترك بعد تعرضها لوعكة صحية.. موعد عزاء أحمد حلاوة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حنان ترك ومها أحمد وأحمد السقا :
غدا .. عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم
كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة .
أميرة هاني بعد دخولها المستشفى:امتنعت عن الأكل وكنت بشرب شاي لمدة أسبوع
كشفت الفنانة أميرة هاني في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى .
الصلح تم.. مها أحمد تمازح السقا بعد هجومها عليه في رمضان الماضي
أسدل الستار على الخلاف الذي دار بين الفنانة مها أحمد والفنان أحمد السقا ، بعد هجوم الأولى عليه وانتقاده بشدة في رمضان الماضي .
حنان ترك بعد تعرضها لأزمة صحية: الأمر كله لله
في أول تعليق لها بعد تعرضها لأزمة صحية، كتبت الفنانة حنان ترك عبر صفحتها على موقع التدوينات تويتر : لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة".
وصول فانيسا هادجنز ولافيرون كوكس حفل توزيع جوائز الأوسكار
وصلت الممثلة الأمريكية الشابة فانيسا هادجنز وزميلتها لافيرن كوكس إلى السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في الدقائق الأولى لبدء استقبال الضيوف على مدار الساعتين المقبلتين.