أخبار الفن.. تعليق حنان ترك بعد تعرضها لوعكة صحية.. موعد عزاء أحمد حلاوة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن حنان ترك ومها أحمد وأحمد السقا :

كشف دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن موعد ومكان عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة .

كشفت الفنانة أميرة هاني في تصريح خاص لصدى البلد تفاصيل تعرضها لوعكة صحية ونقلها للمستشفى .

أسدل الستار على الخلاف الذي دار بين الفنانة مها أحمد والفنان أحمد السقا ، بعد هجوم الأولى عليه وانتقاده بشدة في رمضان الماضي .

في أول تعليق لها بعد تعرضها لأزمة صحية، كتبت الفنانة حنان ترك عبر صفحتها على موقع التدوينات تويتر : لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة".

وصلت الممثلة الأمريكية الشابة فانيسا هادجنز وزميلتها لافيرن كوكس إلى السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الأوسكار، في الدقائق الأولى لبدء استقبال الضيوف على مدار الساعتين المقبلتين.