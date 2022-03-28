مدحت شلبي: تعليقاتي وليدة اللحظة ولا يمكن أن تكون مجهزة

تريند رقم واحد..

تحدث الكابتن مدحت شلبي، عن تعليقاته في مباراة مصر والسنغال، قائلا:" أنا كنت تريند رقم واحد في مصر والسعودية والإمارات خلال مباراة منتخب مصر والسنغال".

وأضاف “مدحت شلبي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،:" تعليقاتي وليدة اللحظة والموقف ولا يمكن أن تكون مجهزة من قبل، متابعا:" أنا بعلق على حاجة بتحصل لأول مرة يعني مينفعش أجهز حاجة".

وأكمل: "اتكلمت في مبارة صعودنا للمونديال الماضي بالروسي، ولو صعدنا للمونديال المرة دي هتكلم خليجي"، منوها بأن حكم مباراة المنتخب كان له نصيب من تعليقاته، نتيجة احتسابه عدد من الفولات الغير صحيحة على المنتخب.

واسترسل:" إحنا لعبنا 25 دقيقة بس..ولكننا نجحنا في منع المنتخب السنغالي من تسجيل إي هدف"،متابعا:" لو صعدنا لكأس العالم هعمل ندر".

وأوضح:" قبل التعليق على المباريات الكبرى باكل أكلة حمام وبطاطس محمرة ومكرونة مسلوقة".

