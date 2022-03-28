عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تريند رقم واحد..

مدحت شلبي: تعليقاتي وليدة اللحظة ولا يمكن أن تكون مجهزة

صدى البلد

تحدث الكابتن مدحت شلبي، عن تعليقاته في مباراة مصر والسنغال، قائلا:" أنا كنت تريند رقم واحد في مصر والسعودية والإمارات خلال مباراة منتخب مصر والسنغال".

 

وأضاف “مدحت شلبي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”،:" تعليقاتي وليدة اللحظة والموقف ولا يمكن أن تكون مجهزة من قبل، متابعا:" أنا بعلق على حاجة بتحصل لأول مرة يعني مينفعش أجهز حاجة".

 

وأكمل: "اتكلمت في مبارة صعودنا للمونديال الماضي بالروسي، ولو صعدنا للمونديال المرة دي هتكلم خليجي"، منوها بأن حكم مباراة المنتخب كان له نصيب من تعليقاته، نتيجة احتسابه عدد من الفولات الغير صحيحة على المنتخب.

 

واسترسل:" إحنا لعبنا 25 دقيقة بس..ولكننا نجحنا في منع المنتخب السنغالي من تسجيل إي هدف"،متابعا:" لو صعدنا لكأس العالم هعمل ندر".

 

وأوضح:" قبل التعليق على المباريات الكبرى باكل أكلة حمام وبطاطس محمرة ومكرونة مسلوقة".
 

مدحت شلبي مباراة مصر والسنغال منتخب مصر كأس العالم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

مسئول أوكراني يحذر من خطر كبير بمفاعل تشيرنوبل

بعد احتجاج اللاعبين الجماعي.. الإسماعيلي يقرر إحالتهم إلى التحقيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ