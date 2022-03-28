محافظ الإسكندرية: منظومة النظافة الجديدة ستتكلف 720 مليون جنيه.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه رصد تراكمات كبيرة من القمامة بشارع الملك بمنطقة المنتزه ثان، وذلك خلال مرور ميداني مفاجئ بنطاق الحي.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "فوجئت بصورة قاتمة سيئة لتراكم القمامة ونزلت من السيارة ورفضت التحرك إلا بعد استدعاء مسئولي الرصد البيئي والحي ومسئول شركة نهضة مصر".

وأشار: "سيكون هناك جزاءات رادعة لجميع المسئولين سواء في الحي أو في نهضة مصر أو لمسئولي الرصد البيئي في المحافظة، وتم رفع جميع التراكمات المتواجدة بالشارع خلال الـ72 ساعة".

وأوضح: "المنظومة الجديدة للنظافة في المحافظة ستضم بداخلها 6 آلاف عامل نظافة لتعويض نقص 2700 عامل، إضافة إلى معدات نظافة مستورة"، لافتا: "المنظومة ستتكلف 720 مليون جنيه للارتقاء بمنظومة النظافة في الإسكندرية، بزيادة أكثر من 300 مليون جنيه".

وتابع: "المعدات المستخدمة في النظافة حاليا ما يقرب من 423 معدة، سيكون لدينا 630 معدة بالمنظومة الجديدة"، موضحا: "شراء جميع المعدات المتفق عليها سينتهي في غضون 3 أشهر إلى 6 أشهر، ليتم العمل على الفور".