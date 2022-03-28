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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يؤكد على انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، على انتظار جولة جديدة من المفاوضات مع الروس، مؤكدا على السعى إلى تحقيق السلام.

وقال الرئيس الأوكراني: "أولوياتنا معروفة هي أن سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية ليست موضع شك".

وبينما من المقرر أن تبدأ المجموعة التالية من المحادثات بين الجانبين في اسطنبول يوم الثلاثاء ، قال زيلينسكي إنه "ليس ضد" المحادثات مع روسيا "طالما كانت هناك نتيجة"، مضيفا أنه دعا إلى الحوار حتى قبل بدء الحرب.

وتابع زيلينسكي:"أتفهم أن إجلاء القوات الروسية بالقوة وبشكل كامل عن الأراضي الأوكرانية مستحيل ويمكن أن يؤدي لحرب عالمية ثالثة".

وأضاف زيلينسكي أن اجتماعا سابقا طلب خلاله الجانب الأوكراني من نظرائه الروس عدم استخدام هذه المصطلحات لم يثبت أنه "جوهري على الإطلاق".
 

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