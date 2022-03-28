عمرو الورداني : رمضان ميلاد جديد ويجب أن نتخلي عن المشاكل.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين دار الفتوي ، إن الزواج يعتبر ميلاد جديد وليس شركة وأيضا رمضان هو ميلاد جديد قائلا " من صام رمضان أيمانا واحتسابا عاد كـ يوم ولدته امه ".

واضاف عمرو الورداني خلال لقائه في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار ، مؤكدا أن الجميع في رمضان يجب أن يتخلوا عن المشاكل والأحقاد ويجب أن نتخلى من الشيطانية ومنها توقف شيطنة شريك الحياه .

ومن جانبه أوضح ممدوح المصري منسق فني في برنامج مودة ، إن شهر رمضان شهر التسامح والعفو والمغفرة ويجب علي جميع الأسر البدء من جديد ونبذ الخلافات ، مؤكدا أن شهر رمضان يعطي فرصة اكبر للتواصل وللمشاركة بين أفراد الأسرة والأزواج .

وتابع : أن مواقع التواصل الاجتماعي منعتنا من ممارسة العديد من التقاليد العائلية المهمة ، وشهر رمضان فرصة للتعرف علي أفراد الأسر اكثر وفرصة لمناقشة الخطط المستقبلية .