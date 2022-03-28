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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد احتجاج اللاعبين الجماعي.. الإسماعيلي يقرر إحالتهم إلى التحقيق

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي في بيان رسمي، عن استيائه من تصرف عدد من لاعبي الفريق الأول، الذين نشروا رسالة جماعية عبر منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للحديث عن أزمة المستحقات.

واعتبر الإسماعيلي -على حد وصف البيان- أن ما حدث هو افتعال أزمة في الوقت الحالي رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدورى العام.

وجاء في بيان الإسماعيلي ما يلي..

أولا: تم صرف نسبة 25% من قيمة عقود اللاعبين فور تولي مجلس الإدارة رسميا، ومنذ ذلك التاريخ ونتائج الفريق لم تكن علي المستوى الذي يرضى جماهير و أعضاء الإسماعيلي، كما تم صرف مبلغ يتجاوز 50 مليون جنيه منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتي تاريخه.

ثانيا: النادي لديه مستحقات متأخرة لدي الشركة الراعية لم يتم صرفها حتى الآن رغم مطالبتنا بها أكثر من مرة.

ثالثا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بتاريخ 3 مارس الحالي وقف مستحقات اللاعبين لحين تحسن النتائج والوصول للمركز الثانى عشر مع نهاية الدور الأول من مسابقة الدورى العام.

رابعا: نظرا لعدم توافر سيولة مالية للنادي، قام يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة النادي بضخ مبلغ 5 مليون جنيه لتسيير الأعمال اليومية وصرف رواتب العاملين والأجهزة الفنية.

خامسا: تم صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب الفوز علي بتروجيت في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر بالإضافة إلي صرف مكافأة الفوز مضاعفة عقب الفوز علي الاتحاد السكندرى في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام لتحفيز اللاعبين.

سادسا: نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم، قرر مجلس الإدارة صرف مبلغ 150 ألف جنيه لكل لاعب بإجمالي 3.5 مليون جنيه رغم إيقاف المستحقات وذلك قبل الشهر الكريم وتحملها رئيس النادى لعدم توافر سيولة مالية بالنادي.

سابعا: قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي إحالة اللاعبين الذين قاموا بافتعال هذه الأزمة للتحقيق من قبل المستشار القانوني للنادي، وشدد مجلس إدارة النادي علي أنه في حالة امتناع أي لاعب عن المشاركة في التدريبات اليومية سيتم إيقافه واحالته للتحقيق فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحافظ علي هيبة النادي وحقوقه.

الاسماعيلي الاتحاد السكندري يحيي الكومي انستجرام بيان الإسماعيلي

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