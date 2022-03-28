المنتخب الكاميروني لكرة القدم يصل إلى الجزائر لمواجهة الخضر في تصفيات كأس العالم

وصل المنتخب الكاميروني لكرة القدم، مساء أمس الأحد، إلى الجزائر، لمواجهة نظيره الجزائري، بعد غد الثلاثاء، في إطار إياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم.



وكان في استقباله رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، الذي سبق لاعبيه، قبل أن يتوجهوا مباشرة إلى مقر إقامتهم.



وفي السياق ذاته، أجرى المنتخب الجزائري، مساء اليوم، تدريبا قبل اختتام تحضيراته، غدًا الإثنين، استعدادا لمواجهة نظيره الكاميروني على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة (شمالي الجزائر).



يذكر أن الجزائر فازت في مباراة الذهاب ضد الكاميرون بنتيجة (1-0) يوم الجمعة الماضي.

