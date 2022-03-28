كندا تكتسح جامايكا بأربعة أهداف لتعود إلى كأس العالم لكرة القدم بعد 36 عاما

تأهل المنتخب الكندي لكرة القدم، أمس الأحد، إلى نهائيات كأس العالم، لأول مرة منذ عام 1986، بعد أن اكتسح ضيفه المنتخب الجامايكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد "بي إم أو فيلد" في تورونتو.



وحجزت كندا بطاقة التأهل بعد تصدرها لمجموعتها في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط عن المنتخب الأمريكي صاحب المركز الثاني.

افتتح كايل لارين التسجيل في الدقيقة 13، قبل أن يضيف تاجون بوشانان الهدف الثاني في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين.



وأضاف جونيور هويليت الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يحسم لاعب جاميكا أدريان ماريابا الأمور بهدف في مرماه في الدقيقة الأخيرة.



ومن المقرر أن تلعب كندا مباراتها النهائية في التصفيات ضد بنما يوم الأربعاء المقبل، حيث من المنتظر أن يريح المدير الفني الإنجليزي للمنتخب الكندي جون هيدرمان عناصره الأساسية بعد حسم الصعود.

