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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تناول الشوربة الأول.. استشاري تغذية تعطي نصائح للتعامل صحيا مع شهر رمضان..فيديو

مائدة طعام
مائدة طعام

خصصت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" ، المذاع على قناة on، فقرة حول كيفية التعامل صحيا مع شهر رمضان وطرق الدايت الصحي في الشهر الكريم، باستضافتها للدكتورة شريفة أبوالفتوح استشاري التغذية الشاملة. 

قالت الدكتورة شريفة أبوالفتوح استشاري التغذية الشاملة، إن الكركدية وقمر الدين يجب أن نحضره على البارد بدون غليان. 

وأضافت استشاري التغذية الشاملة، خلال برنامج "كلمة أخيرة" ، أن الأكل الصحي في رمضان أوله كوباية مياة دافية وعليها نصف ليمونة ومعاها 3 تمرات. 

وتابعت استشاري التغذية الشاملة: "وإحنا بناكل لازم نحكي ونتسلى، وبعد الإفطار ممكن نتناول الشوربة وبعدها السلطة والبروتين والخضار" . 

استشاري شهر رمضان لميس الحديدي كلمة أخيرة الدايت الصحي

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