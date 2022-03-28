«حالته خطيرة».. أحمد عبد الرحمن أبوزهرة يكشف آخر تطورات حالة والده الصحية

قال الموسيقار أحمد عبد الرحمن أبوزهرة، إن والده الفنان عبد الحمن أبوزهرة يمر بوعكة صحية، حيث إنه من اسبوع تزحلق في المنزل، معقباً: "كانت وقعة خفيفة أنا متصورتش انها تتسبب في حدوث أي مشاكل، لأن بعدها قام وقعدنا نتكلم مع بعض".

وأضاف عبد الرحمن أبوزهرة في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ثاني يوم من الوقعة، بدأ والده يتعرض لفقدان وعي ثم يتعافى، ثم يفقد وعيه مرة أُخرى وهكذا، مضيفاً أنه قبل الوقعة كان والده يعاني من الجفاف، وبعد الوقعة زاد التعب عليه، لذلك تم نقله إلى المستشفى.

وتابع الموسيقار قائلاً: "لما وديناه المستشفى كان وصل الحال به إنه بقالي 3 أيام مبينامش، فاضطر الدكتور لنقله إلى الرعاية المركزة يوم الخميس الماضي، وبدأ بالفعل وقتها يتحسن مع المحاليل، ولكن التحسن لم يمكث كثيراً، حيث تدهورت حالته مرة أُخرى".



وأكمل أحمد عبد الرحمن أبوزهرة قائلاً: "الدكاترة مش قالولنا حاجة، ومفيش حد مهتم في المستشفى بشكل من الأشكال .. انهاردة أول يوم يحصل اهتمام شوية، ولكن بعد ما حالته تدهورت كثيراً، والدكاترة بلغونا انهاردة انه أُصيب بميكروب في المعدة".



وعقب الموسيقار قائلاً: "أتمنى أي حد يتدخل وإن أي دكتور يقولي الحالة الصحية لوالدي .. لأن مفيش اهتمام واحنا هننقله لمستشفى أُخرى، لأنه لابياكل ولابيشرب من ساعة ما دخل المستشفى، ومحطوط له محاليل وخراطيم في كل حتة،وحالته بقيت خطيرة، ومش عارف حالته هتستحمل نقله مستشفى أُخرى ولا لأ".